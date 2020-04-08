«Лиза занималась с Аллой»: Галкин запечатлел, как шестилетняя дочь читает скороговорки

Еще недавно Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри покорял склоны в Италии. Они катались на лыжах и наслаждались снежной погодой. Но теперь шоумен вместе с семьей коротает время в замке, в самоизоляции. Он старается идти в ногу со временем, общаясь с Настей Ивлеевой и другими друзьями по видеосвязи. Не скучают и наследники звездной пары. Они устраивают чаепития, строят шалаши и даже продолжают учиться.

Недавно Алла Пугачева показала, как малыши совершенствую французский язык, дистанционно занимаясь с преподавателем. Как известно, дети также развивают дикцию. Похоже, что в период карантина Примадонна сама занялась развитием красивой речи с наследниками. Так Галкин запечатлел, как шестилетняя Лиза читает скороговорки. Примечательно, что позировала девочке в серебристой кофте и куртке с красным мехом, а на ее голове красовалась шапка от Игоря Гуляева.

«Гениально», — похвалил дочку Максим. После этого Лиза рассказала четвертую скороговорку, рассмешив свою маму. За кадром раздался смех Аллы Борисовны.

«Лиза занималась с Аллой скороговорками сейчас, вот ускороговорила меня!» — пояснил шоумен.

Многие поклонники были очарованы девочкой и отметили, что у нее настоящий талант. «Умняшка сладкая», «А глазище какие красивые — прелесть», «Ну, правда, гениально, для возраста Лизы, умничка», «Это так чудесно! Какая же принцесса!», «На Лизу можно смотреть бесконечно. Чудо-ребенок», — прокомментировали пост подписчики.