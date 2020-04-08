«Если не успеем, то это просто смерть…»: Кожевникова просит помочь больному мальчику

Многодетная мать и актриса Мария Кожевникова просит коллег и поклонников помочь мальчику Илюше из Ставрополя. У паренька спинальная мышечная атрофия, на лечение ему нужно собрать непомерную сумму — 2,125 миллиона долларов. На 8 апреля для малыша собрали 46 миллионов рублей, но это та самая дата, когда цифра на счете мальчика уже должна быть полной.

Мама Ильи надеется только на чудо, и вот ее поддержала известная актриса.

«Если этот дорогой укол не сделать до двух лет, то ребенок будет медленно умирать, — объяснила Кожевникова порталу Teleprogramma.pro большую спешку. — Тут уже многие звезды подключились: и Паша Воля, и Тимати, и Демис Карибидис. Мы за два дня собрали около 30 миллионов рублей, а нужно 150. Если мы не успеем, то это просто смерть…»

Актриса призналась, что, услышав историю Илюши, расплакалась. Она просит всех неравнодушных людей помочь мальчику хотя бы небольшой суммой или распространить информацию о его тяжелой ситуации.