«Часто веселит»: скандальный блогер Злая Киска высказалась о Рудковской

Два блогера — Злая Киска и Яна Рудковская — сцепились летом 2019 года из-за модного показа Ульяны Сергеенко. Точнее, платья этого дизайнера, в котором сделала реверанс в сторону автора Рудковская. Злая Киска отметила, что светская львица оказала медвежью услугу Сергеенко, потому что «платье — ужас, сидит ужасно». Продюсер в ответ бросила «Шизофрения! Все признаки налицо — бред, нарушение сознания!» и отписалась от блога.

В настоящий момент, по признанию Злой Киски, претензий к Рудковской уже нет. И объяснила, почему супруга Плющенко периодически становится героиней светских хроник, причем не всегда в положительном свете.

«Просто она яркая и привлекает внимание своими словами и поступками, часто веселит, а мы любим хорошенько посмеяться», — высказалась Злая Киска в интервью порталу Teleprogramma.pro.

В Telergam-канале «Модные хроники Злой Киски» на данный момент 35 тысяч подписчиков. Блог на светскую тематику появился 4 года назад и быстро завоевал сердца публики, став одним из популярных каналов-хроникеров.