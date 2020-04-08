Бородатый нянь: Тимати показал, как в белоснежном костюме проводит время с сыном

Тимати одно время взял паузу в карьере, чтобы не пропустить детство дочери Алисы. Малышка родилась, когда рэпер встречался с Аленой Шишковой, но их отношения завершились расставанием. Вот уже пять лет артист счастлив с новой избранницей Анастасией Решетовой. Свадьбу пара играть не торопится, но несколько месяцев назад у них родился сын Ратмир. Теперь влюбленные жалуются на бессонные ночи.

Не так давно Тимати отдохнул на Мальдивах. Он иногда позволяет себе отпуск без возлюбленной. Но теперь, как и большинство артистов, рэпер находится в самоизоляции с семьей. Он помогает Решетовой заниматься малышом. У Ратмира начали резаться зубы, поэтому ему требуется больше внимания. Похоже, что Тимати дал возлюбленной отдохнуть и сам посидел с ребенком. Он поделился снимком, на котором позирует в белой водолазке и молочном костюме. Артист сидел с ноутбуком, а рядом с ним из электронной люльки за ним наблюдал сын.

Рэпер решил пошутить и под постом разместил текст, который постоянно появляется Сети — реклама работы на дому. Многие поклонники оценили шутку. Некоторых умилил трогательный домашний снимок. «Такой светленький Тимурыч», «Какой зайка, у вас прекрасный малыш», «Нарядился в самоизоляции», «Нянькой небось подрабатываешь», «Очень идет этот стиль и цвет», «Два стиляги», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что за дочерью приглядывает не только Шишкова, но и мама Тимати — Симона Юнусова. Хоть девочка и живет с мамой, но часто бывает у бабушки. Рэпер также уделяет время наследнице. Алиса уже успела познакомиться с братиком.