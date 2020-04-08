Полезный совет от мамы: как Крис Эванс стал Капитаном Америкой

Мама Капитана Америки, Лиза Эванс, дала интервью о главной роли ее сына. Как оказалось, поначалу Крис Эванс не особенно горел желанием стать супергероем и даже обратился к маме за советом по поводу своего будущего.

Актер высоко ценил свою анонимность и считал, что съемки в блокбастере его погубят. В это сложно поверить, но Эванс максимально ценил личное пространство и предпочитал оставаться инкогнито во время прогулок по улице.

Как сообщает издание Esquire, Лиза Эванс порекомендовала сыну все же согласиться на роль, так как съемки в подобной картине в перспективе значительно улучшили бы его жизнь. К счастью для зрителей во всем мире, Крис послушал маму, сыграл Капитана Америку в восьми фильмах и все же получил мировую известность.