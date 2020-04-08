«Тут на два укуса»: невестка Пресняковой побаловала мужа домашними пирожками

Наталья Подольская призналась, что до этого момента ей не приходилось «возиться» с мукой.

В stories Instagram 37-летняя Наталья Подольская поделилась свежими отчетными кадрами, рассказав о том, чем она занимается на карантине. Супруга Владимира Преснякова – младшего на домашней изоляции оттачивает свое кулинарное мастерство.

Так, певица собственноручно замесила тесто и приготовила начинку для пирожков. При этом поп-исполнительница уточнила, что для нее этот опыт стал первым. Раньше за выпечкой артистка ходила в кондитерскую или в булочную. По словам знаменитости, до этого момента ей не приходилось «возиться» с мукой.

«Тесто у нас поднялось!! Будем лепить пирожки. Все перепачкаемся в муке. Первая партия с капустой! Тут на два укуса… Я в первый раз делаю. Ребят, мои первые пирожки, румяные! Сейчас попробую», — делилась певица впечатлениями с поклонниками.

Так, Наталья Подольская побаловала мужа Владимира Преснякова – младшего и четырехлетнего сына Артемия выпечкой с начинкой на любой вкус. Невестка Елены Пресняковой подала к столу пирожки с яблоком, с рисом, луком, яйцом и капустой.