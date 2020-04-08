«Очень хитрая»: вслед за Чеховой своего питомца представила Семенович

У большинства российских звезд дома живут питомцы, и они регулярно мелькают в ленте инстаграма у селебрити. Например, накануне телеведущая Анфиса Чехова официально познакомила своих фолловеров с Картошкой — милым французским бульдогом, который покорил сердца многих.

Вслед за Чеховой свою любимицу представила и экс-солистка группы «Блестящие», певица Анна Семенович. Она разместила в своем микроблоге снимок с малышкой чихуахуа и отрекомендовала ее подписчикам.

«Моя Мишель. Очень хитрая, как только начинаешь ее снимать на камеру, она прикидывается дико скромной и застенчивой! Мишелька вообще очень активная девочка, любит поиграть и полаять!» — рассказала о своей любимице Семенович.

Звезда поинтересовалась у своих поклонников, как ведут себя их питомцы перед камерой. Оказалось, что у многих чихуахуа ведут себя аналогично — кривляются на камеру.