«Божественно красивая»: 33-летняя Кети Топурия оголилась на улице

Кети Топурия самоизолироваль в просторном особняке со своим новым возлюбленным Львом Деньговым и дочкой Оливией. По всей видимости, дом находится за городом, поэтому иногда девушка выходит подышать свежим воздухом. Проводить целыми днями время дома с маленьким ребенком непросто. Хотя наследница звезды умеет и сама себя развлечь. Она стала вести блог, рассказывая разные способы необычного рисования.

Похоже, что накануне после общения с поклонниками, Кети устроила фотосессию у воды. Она оголилась, позируя спиной к камере. Певица показала женственные изгибы спины и татуировку в виде солнца. Распущенные волосы струились по лопаткам. Артистка смотрела в даль. Обычно Топурия редко публикует пикантные фото, предпочитая облачаться в соблазнительные наряды, но на этот раз она подразнила фанатов, которые соскучились по поездкам на природу.

Фигура 33-летней звезды поразила фанатов. Многие одарили девушку комплиментами. «Идеальная», «Божественно красивая», «Прекрасно, давай еще», — стали писать подписчики.

Не устоял и Игорь Крутой, который восхитился певицей. «Афродита», — написал он.

К слову, в беседе с поклонниками артистка призналась, что очень любит хачапури и постоянно их ест. При этом она остается стройной. Правда за время беременности Кети поправилась на 17 кг. Уже давно ходят слухи, что она снова ждет ребенка, но пока девушка не комментирует домыслы. При этом Топурия не скрывает, что хочет много детей.