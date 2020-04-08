«Свое будущее с Художественным не связываю»: Мороз покинет МХТ имени Чехова

Как отметила актриса, она будет играть только текущие спектакли, оставшись на контракте.

Актриса Дарья Мороз заявила, что в будущем покинет МХТ имени Чехова. Сейчас она будет играть в театре только текущие спектакли, оставшись в культурном учреждении на контракте.

«Свое будущее с Художественным не связываю. Мне хочется обрести свою новую театральную команду — я имею в виду режиссера и тех, кого он соберет». Дарья Мороз

Как отметила Дарья Мороз, команда ее бывшего мужа режиссера Константина Богомолова, от которого она родила дочь, трансформируется. После смерти режиссера Олега Табакова у нынешнего мужа светской львицы Ксении Собчак сейчас свой театр на Малой Бронной, где он создает что-то новое.

Как отметила Мороз, артист способен развиваться только под руководством грамотного режиссера. Но сейчас она не видит себя в театре. При этом она поблагодарила бывшего супруга за совместную работу. Он, как она призналась, многое сделал для ее роста в профессиональном плане. Сама она верит, что тоже для его спектаклей сделала немало, сообщают «Известия».