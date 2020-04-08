Скоро свадьба?: Бузова показала в эфире Муз-ТВ кольцо

Телеведущая и певица пустила съемочную группу в квартиру Давы, где пара живет уже несколько месяцев.

На телеканале Муз-ТВ в эти трудные времена самоизоляции регулярно выходят в эфир ободряющие программы и шоу, где отечественные звезды делятся своими лайфхаками на тему «как выжить в самоизоляции». На этот раз съемочная группа отправилась в гости к Ольге Бузовой и Давиду Манукяну – пара уже несколько месяцев живет вместе. Для рубрики «Что в холодосе» в PRO-новостях телеканал решил узнать, какие кулинарные тайны прячутся на кухне звезды, но случайно приоткрыл личный радостный секрет Бузовой.

Телеведущая показала свой холодильник и рассказала, чем кормит возлюбленного. От меткого взгляда телекамер не ускользнул маленький нюанс: на безымянном пальце певицы блестит красивейшее кольцо!

Значит ли это, что скоро у Бузовой и Давы свадьба, телезрители смогут узнать в эфире музыкально-развлекательного телеканала Муз-ТВ в программе PRO-новости.