Папа-стилист: Брюс Уиллис побрил дочь налысо

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур — 25-летняя Таллула Белль Уиллис — снялась в откровенной фотосессии, для которой подстриглась почти под ноль. Фотографом выступила ее старшая сестра Румер, но, что более интересно, парикмахером выступил звездный отец девушек.

Таллула выложила в Instagram видео, как папа бреет ее голову машинкой. При этом с боку у девушки остались «перышки» волос, как у хохлатого пингвина.

Перед камерой Таллула позировала топлес. Возможно, идея состричь волосы должна работать на то, чтобы показать девушку еще более обнаженной и беззащитной. Румер не стала как-либо комментировать задумку фотосессии. Скорее всего, звездное семейство просто так развлекается во время домашнего карантина, который они проводят вместе.

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Напомним, что Уиллис был женат на Деми Мур с 1987 по 2000 годы, за это время у звездной пары родились три дочери. После развода каждый завел новую семью с более молодым партнером, но остался хорошим другом для бывшего супруга. Мур вышла замуж за актера Эштона Катчера. Уиллис женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая родила ему еще двух дочерей.