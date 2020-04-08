Бинго! Мэттью Макконахи сыграл в лото с пенсионерами

Во время пандемии звезды Голливуда зачастую стараются проводить больше времени со своими поклонниками. Вместо того, чтобы запираться в своих особняках, знаменитости активно проводят онлайн-трансляции. Так Мэттью Макконахи сыграл в бинго (в России это называется лото) с жителями одного из дома престарелых в Техасе.

Сотрудники заведения связались со знаменитостью и попросили помочь развлечь своих постояльцев в это нелегкое время, на что Макконахи с радостью согласился. Мэттью вместе с членами своей семьи не только пообщался с пенсионерами, но и рассказал много интересного о себе.

Напомним, это уже не первый случай, когда актер вышел на связь со своими поклонниками в подобном режиме. Недавно Макконахи пообщался с будущими журналистами из Университета Остина и поддержал их стремления стать акулами пера.