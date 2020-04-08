«Лучший подарок в жизни»: лидер Little Big показал, что ему подарили друзья

Одному из самых талантливых музыкантов отечественного шоу-бизнеса, лидеру группы Little Big Илье Прусикину 8 апреля исполняется 35 лет. В свой день рождения он продолжает пребывать в самоизоляции вместе с коллегами из группы – команда арендовала коттедж на полгода и уединилась ,чтобы усиленно работать. Однако даже в таких условиях место празднику нашлось – друзья смогли сделать Ильичу сюрприз, который он оценил по достоинству:

«Минирампа — лучший подарок в жизни от моих лучших друзей и семьи! Очень сильно люблю вас!!!» — написал в «Инстаграм» Прусикин.

Минирампу, или базовую фигуру для скейтпарка, Ильич тут же опробовал. Он поделился видео своих покатушек и заценил подарок. Подписчики, в свою очередь, оценили талант скейтбордиста в Прусикине.

«А ты не такой уж и дед, дед», «Нет, Илья не старик», «Ты супер!», «С юбилеем, Ильич!», «Энтони Киддис в лучшие свои годы» — можно прочитать среди поздравлений в комментариях.

С своем инстаграм коллега Прусикина Софья Таюрская показала, как увлечен Ильич своим подарком. «Подарили мы Илюхе его мечту – минирампу. Теперь хоть у кого-то из нас есть спорт».