«Такая молодая и красивая»: Нетребко предстала с челкой и в алом берете на архивном фото

Оперная дива находится на карантине в Вене со своей семьей, но старается не унывать.

Анна Нетребко не скрывает, что опечалена сложившейся ситуацией в мире. Оперная дива находилась в Вене, когда был введен аварийный режим в связи с пандемией коронавируса. Вот уже больше трех недель певица находится в самоизоляции со своей семьей. Все ее концерты были перенесены на неопределенный срок. Артистка старается не унывать. Она перебрала гардероб, рассортировала коллекцию шляп и даже устроила перестановку в квартире.

Иногда Анна выходит на прогулку. Она старается дышать свежим воздухом за городом. Поклонникам звезда показывает архивные снимки, на которых порой звезду с трудом можно узнать. На кадре семилетней давности она поет на сцене в образе, похожем на Клеопатру. Также Нетребко поделилась фотографией, на которой запечатлена с челкой и в алом берете. Она позирует, изучая журнал. По всей видимости, кадр был очень давно. «Такая молодая и красивая», «Словно француженка», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

Пока фанаты обсуждали ее преображение и хвалили за моложавый вид, Анна показала, чем заняла сына Тьяго на карантине. Еще недавно она сама смастерила дизайнерский торшер. Теперь ее наследник с помощью кисточки и красок обновил этажерку с полосками. Мальчик в пижаме с принтом аккуратно прокрашивал каждую деталь. Похоже, что к концу карантина у оперной дивы обновится интерьер в квартире.

Напомним, что ранее Нетребко посетовала, что не сможет подняться на сцену еще долго. По ее прогнозам, вернется в театр она лишь осенью.