Олеся Судзиловская объяснила, почему мало снимается в кино и ушла из родного театра

Как отметила актриса, она старается больше внимания уделять своим сыновьям и мужу.

Актриса Олеся Судзиловская призналась, что в последнее время достаточно редко снимается в кино, а из театра и вовсе ушла. Как отметила звезда, она в первую очередь жена и мама, поэтому проводит больше времени с мужем и детьми. У нее, напомним, двое сыновей от бизнесмена Сергея Дзебаня.

«Если раньше при большой загруженности пыталась везде успеть, то позже поняла, что так достичь гармонии достаточно сложно. Поэтому правильно расставляем приоритеты и стараемся балансировать!» Олеся Судзиловская

Также она отметила, что ушла из театра имени Владимира Маяковского, в котором служила на протяжении долгих лет. Актриса сказала, что ей уже достаточно давно не давали ролей, поэтому в театре она числилась формально.

При этом Судзиловская заметила, что зрители в театрах по-прежнему прекрасны. Они всегда правы, потому что воспитывают их как раз артисты. Также звезда сказала, что не согласна с распространенным мнением — театральный материал не надо разбирать подробно. Якобы зритель не хочет думать, а приходит в театр, чтобы развлекаться, сообщает «7 дней».