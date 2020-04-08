Артем Ткаченко сравнил восьмилетнего сына Боярской с Леонардо Ди Каприо

Партнер Карины Андоленко по сериалу «Чужая кровь» обратил внимание на внешнее сходство наследника Максима Матвеева с именитым голливудским актером.

Экс-возлюбленный Равшаны Курковой — 37-летний Артем Ткаченко — не оставил без внимания свежий снимок в микроблоге Елизаветы Боярской. Актриса из фильма «Адмиралъ» поделилась семейным фото по случаю дня рождения старшего наследника. Сыну Максима Матвеева — Андрею исполнилось восемь лет.

Примечательно, что внимательно рассмотрев фото именинника партнер Карины Андоленко по сериалу «Чужая кровь» обратил внимание на внешнее сходство внука народного артиста РСФСР Михаила Боярского с одним из прославленных голливудских актеров.

«Он Ди Каприо?!» — обратился к звездным родителям мальчика Артем Ткаченко, так и не получив от них ответа на свое шутливое предположение.

К слову, наследника Елизаветы с днем рождения поздравили и коллеги актрисы по творческому цеху. Подруги Елизаветы пожелали имениннику здоровья и успехов в учебе.

«Андрюша! Принимай поздравления от всех нас!! И поздравь своих родителей с тем, что у них есть ты!!» — обратилась к сыну Максима Матвеева возлюбленная Джаника Файзиева — актриса Светлана Иванова. «С днем рождения! От девчонок привет!!» — добавила Юлия Пересильд, имея в виду своих дочерей — десятилетнюю Анну и семилетнюю Марию.

Напомним, что помимо старшего сына Андрея в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева есть еще годовалый Григорий. Супруги пока не показывали малыша широкой публике.