«Это высший пилотаж»: Александр Гудков высказался об истории Гогена Солнцева

Очередным героем ютуб-шоу «Осторожно, Собчак» стал знаменитый юморист, шоумен и актер Александр Гудков. В беседе с гостем Собчак затронула вопрос границ юмора и допустимости тех или иных шуток в российском пространстве. Собчак отметила, что наша страна стремится к высокой духовности и клеймит за шутки на грани, а Гудков добавил: при этом народ обожает наблюдать развитие отношений его «любимого Гогена Солнцева».

«Я считаю, это высший пилотаж креативной идеи» — признался Гудков и добавил: «Мне кажется, как проходит штурм сериала про Гогена: «Что мы еще не делали? Давайте побреем ее? Давайте, она будет искать место для могилы? Давайте! У них свобода мысли, понимаешь? Вон там реально все что угодно можно, потому что там нет сопов, цензуры, и в формате «Гоген – бабуля Терешкович» можно ввернуть все что угодно» — объяснил гость программы.

«Но это же ужасно!» — отреагировала Собчак.

Напомним, больше года вся страна следит за любовными отношениями 39-летнего фрика Гогена Солнцева и его 65-летней супруги Екатерины Терешкович. Многие считают, что это брак по расчету, и настоящих чувств в этой странной паре нет. Часть зрителей уверены, что Гоген разыгрывает с женой спектакль, поднимая таким образом телевизионные рейтинги.