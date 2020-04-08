Судзиловская вспомнила, как рыдала в лацканы пиджака Баскова за неделю до своей свадьбы

Актриса Олеся Судзиловская вспомнила, как за неделю до своей свадьбы с бизнесменом Сергеем Дзебанем она рыдала в лацканы пиджака своего друга певца Николая Баскова. Звезда боялась, что их союз со временем рухнет. Сейчас у нее уже двое сыновей от предпринимателя.

По словам Судзиловской, тогда «золотой голос России» спросил ее, что случилось. Она ответила ему: «Понимаешь, это ведь на всю жизнь». В ответ музыкант, который никогда не теряет оптимизма и чувства юмора, произнес: «Да ладно. Не понравится – разведешься».

Как отметила актриса, эти слова Баскова она запомнила на всю жизнь, и они стали девизом в ее семейной жизни. Кстати, сам Николай Басков был свидетелем на свадьбе со стороны жениха.

Судзиловская отметила, что замуж она вышла уже состоявшимся человеком. И она, и супруг занимали определенное положение в своих профессиях. При этом добавила, что, безусловно, какое-то время у них ушло на притирку, сообщает «7 дней».