«Хорошо, что мама со мной»: теща Прилучного балует дочь жареной картошкой

Еще в феврале актриса из фильма Игоря Зайцева «Тобол» объявила о намерении развестись с Прилучным. За девять лет совместной жизни пара обзавелась двумя детьми. Возлюбленный Агаты Муцениеце всегда мечтал о большой семье. Первенца — сына Тимофея супруга Павла родила, когда ей самой было всего 24 года. В марте 2016 года на свет появилась крошка Мия, ей четыре годика. В недавнем интервью актриса говорила о том, что муж уговаривал ее стать многодетной мамой. Однако сама Агата не спешила уходить в декрет.

Известие о том, что Муцениеце и Прилучный собираются подать на развод стало полной неожиданностью для их поклонников. Еще прошлой зимой в прессе писали о том, что Павел якобы поднял руку на свою возлюбленную. Однако к подобным слухам Агата отнеслась с юмором, подметив, что журналисты вполне могли бы сочинить историю о том, что она «впала в кому».

Заговорив об отношениях с Прилучным, актриса призналась, что они с мужем решили разойтись без лишних ссор и конфликтов. В Stories девушка уточнила, что сейчас вместе с ней живет ее мама. Практически бывшая теща Павла приехала проведать дочку и внуков. Так, Нонна Муцениеце решила окружить Агату заботой и вниманием.

Мама актриса побаловала наследницу ее любимыми блюдами — приготовила для Агаты жареную картошку. Сама Муцениеце посетовала на то, что не смогла устоять перед соблазном. И это при том, что каждое утро девушка выходит на пробежки, стараясь держать себя в тонусе.