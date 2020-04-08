«Они говорят на двух языках»: Шура из «Би-2» объяснил, почему его дети живут в Америке

Певец Шура из группы «Би-2» заявил, что его дети, сын и дочь, уже много лет живут в Америке. Вместе с ними все время находится бабушка. Обосновались они в Сан-Диего. С детьми Шура поддерживает связь в основном по телефону. Хотя, когда нет гастролей прилетает к ним.

По словам Шуры, в какой-то момент он на полгода привозил детей в Россию, а потом снова отправил в Америку. Как добавил музыкант, у них в США свой круг общения и они уже давно чувствуют себя своими в этой стране.

«В какой-то момент сын стал забывать русский язык, поэтому мы их и привозили на полгода в Россию. Сын походил здесь в школу и стал читать и писать по-русски».

Как добавил исполнитель, причина в том, что они отвезли детей в США, прежде всего, к теще. Мать его супруги давно обосновалась в этой стране. Сан-Диего –красивый город, поэтому родные в нем, как он выразился, зависли, сообщает «АиФ».