Карантин объединяет: Деми Мур и Брюс Уиллис снова вместе

Бывшие супруги изолировались от коронавируса в одном доме с их общими детьми.

Брак голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса распался еще 20 лет назад. И вот спустя это время актеры вновь воссоединились – на время карантина они большой семьей, с общими детьми, изолировались от коронавирусной инфекции в одном доме. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила младшая дочь актеров Талула Уиллис.

На общем фото – настоящая семейная идиллия. Все члены большой ячейки общества в одинаковых пижамах, и даже собака. На снимке присутствует и бойфренд девушки, 26-летний режиссер Дилон Басс.

Легендарное воссоединение подписчикам пришлось по душе. Многие порадовались за пару Мур и Уиллиса:

«Брюс и Деми… Самая красивая пара!», «Так приятно видеть твоих родителей вместе», «Желаю, чтобы твои родители снова были вместе» — и это лишь малая часть пожеланий от подписчиков.

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет. За это время у них появились три дочери. Сейчас «крепкий орешек» женат на фотомодели Эмме Хэминг, и у них подрастают две дочери.