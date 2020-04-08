«В гробу хорошо выглядеть что ли?»: Малахов осудил звезд, которые в карантин делают пластику

Телеведущий Андрей Малахов, как и многие журналисты, сейчас продолжает трудиться. И на вопрос о том, переживает ли он из-за коронавируса, спокойно отвечает, что его больше волнует здоровье близких. А вот в отношении тех, кто не соблюдает карантин и не самоизолировался, знаменитый ведущий выразил настоящую тревогу. По убеждению Малахова, некоторые селебрити не осознают до конца всю опасность ситуации.

«Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах. Мне совершенно непонятна история, когда карантин используют как возможность для того, чтобы сделать пластические операции», — рассказал порталу Teleprogramma.pro о новом тренде богатых и знаменитых Малахов.

Телеведущий признался – он не может понять тех, кто в стремлении за красивым лицом и формами рискует своим здоровьем, ведь организм после хирургических вмешательств будет ослабленным. И подхватить «корону» станет значительно легче.

«Хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях, обращаясь к нарушителям карантина: «Вы решили в гробу хорошо выглядеть что ли?» — поделился эмоциями журналист.

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Сам Малахов в начале эпидемии коронавируса в нашей стране поспешил помочь родному городу. Звезда родом из Апатитов (Мурманская область), и чтобы поддержать местную больницу и церковь, закупил и отправил по две тысячи защитных респираторных масок. Также в клинику от Малахова были направлены 10 кислородных аппаратов.