«Поскромнее бы»: Нюша в откровенном боди и подвязках подразнила фанатов фигурой

Армия поклонников поп-исполнительницы разделилась на два лагеря: пока одни хвалили Нюшу за смелость, другие напомнили артистке о том, что у нее есть маленькая дочь и муж. Жаркие споры в микроблоге певицы вызвали свежие студийные снимки, которые возлюбленная Игоря Сивова опубликовала в Instagram. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в откровенном боди и подвязках. Образ певицы дополнили кожаное пальто и босоножки на шпильке. В комментариях Нюша не без иронии подметила, что готовится к встрече с «Мистером Смитом».

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На фотосессии своим провокационным нарядом артистка акцентировала внимание на длине стройных и подтянутых ног. Ко всему прочему, на одном из снимков поп-исполнительница блеснула соблазнительными формами, оголив ягодицы.

«Наша мамочка жжет!!», «Муж нормально смотрит на это?! Всем показываете свою фигуру», «Вау, серьезно?!», «Муж у вас железный!!», «Правильно, давно пора в Голливуде сниматься с такой внешностью», «Девушка бомба», «Поскромнее бы», «Просто шикарная девушка, богиня», — такие противоречивые комментарии появились под свежими снимками певицы.

Сама Нюша не стала вступать с поклонниками в конфронтацию. Артистка осталась довольна своей фотосъемкой. Напомним, что вместе с мужем Игорем Сивовым певица воспитывает полуторагодовалую дочку Симбу.