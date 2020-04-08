«Натуральные, индивидуальные!»: Рустам Солнцев пришел в восторг от конкурса красоты 1988 года

Бывший участник «Дома-2» на ТНТ Рустам Солнцев продемонстрировал в личном блоге архивное видео, сделанное в 1988 году. На нем запечатлены яркие мгновения первого всероссийского конкурса красоты «Московская красавица».

Шоумен был поражен увиденным и предложил поделиться в комментариях своими эмоциями. Естественная красота девушек впечатлила многих.

«Для Союза это был прорыв невероятный. Основной вопрос, задававшийся организаторам девушками: будут ли исключать из комсомола за участие в конкурсе?» – напомнил Рустам.

«Все девушки натуральные, без силикона и ботокса. Естественные красотки», «Какие девушки все разные. Не то что сейчас – все на одно лицо. Одним хирургом перештопанные», «Вот она, настоящая природная красота, как она есть!!! Все красивые и индивидуальные! Без ботокса, ринопластики, имплантов, наколотых губешек, наращенных ресниц, татуажных бровей и, думаю, далеко не глупых, в сравнении с нынешними, учитывая советскую систему образования!», «Все очень красивые. И глаза искрятся радостью», – пришли в восторг подписчики Солнцева.

Напомним, в «Московской красавице — 88» победила вчерашняя школьница Маша Калинина. Здесь ее заметило агентство «Бурда Моден», и девушка начала карьеру модели, работая за рубежом. В начале 90-х она перебралась в США, где живет и по сей день, преподавая йогу.