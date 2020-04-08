«Я не хочу детей»: Ефременкова эмоционально объяснила свое отношение к родительству

Пропавшая из эфиров телестройки на ТНТ ведущая Юлия Ефременкова активно продолжает вести свой микроблог в Инстаграм. И многие из телезрителей, потеряв на экране звезду, заподозрили, что она находится в «положении». Регулярно об этом подписчики спрашивают Ефременкову, и, наконец, терпение телезвезды лопнуло. В очередной публикации она подчеркнула, что устала от расспросов на такую личную тему:

«Я не хочу детей, — заявила звезда Инстаграма. И добавила: — Я не говорю, что у нас с Мондезиром не будет малышей, естественно, будут и мы их очень хотим! Просто на данном этапе нашей жизни мы к ним не готовы. И это нормально, это наше право и наша жизнь!».

Ефременкова подчеркнула, что не нуждается в советах посторонних и сама примет решение о беременности, когда настанет время. 33-летняя телеведущая напомнила, что в ее жизни все должно строиться в соответствии с той картинкой, которую она нарисовала себе сама: свадьба, муж и жена, дети. А не наоборот.

Звезда «Дома-2» познакомилась со своиv женихом Мондезиром на телепроекте. Поначалу они скрывали свои отношения, но вскоре стали встречаться открыто и теперь живут вместе и готовятся к свадьбе.