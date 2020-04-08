Николай Трубач объяснил, как к нему приклеилось его прозвище

Певец Николай Трубач в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как к нему приклеилось прозвище Трубач. Напомним,что его настоящая фамилия Харьковец.

«У нас в поселке, где я рос, построили шикарный Дворец культуры в начале семидесятых годов. При нем возникла музыкальная школа. У меня отец стал ее директором и появилась возможность, чтобы меня в шестилетнем возрасте взяли в духовики. Я был счастлив, ведь трубачи идут впереди всего оркестра. Так и стали все звать трубачом. Когда уже вырос, то шел однажды по рынку и услышал свою песню. На кассете было написано — Николай Трубач. Пришел к продюсеру и он мне сказал, что буду Николаем Трубачом. Я побрыкался, но потом смирился. Подумал, да какая разница, как тебя называют». Николай Трубач

Как отметил исполнитель, еще после первого года обучения в музыкальной школе его с позором выгнали. «Я в те годы, конечно, шкодничал. При этом папа был директором этой школы. Потом взяли обратно благодаря отцу. С годами мне смогли педагоги привить любовь к музыке», — заметил исполнитель.

Николай Трубач сказал, что часто играл на похоронах, когда чуть подрос. «На них играть получалось лучше и выгоднее всего. Люди, к несчастью, умирают. Оркестры были модными на похоронах. Это приносило мне постоянный доход. Я не считаю, что это что-то зазорное», — сказал исполнитель.