«Усиленно занимаемся домом»: Поплавская на самоизоляции обустраивает семейное гнездышко

В один из дней она вместе с возлюбленным Евгением Яковлевым выбралась на природу.

Актриса Яна Поплавская в Instagram рассказала, что она вместе со своим гражданским супругом, радиоведущим Евгением Яковлевым, сейчас находится на самоизоляции.

«Усиленно занимаемся домом, решили взять паузу и подышать воздухом и принять солнечные ванны! Погода подарила нам чудесный день! Что еще нужно? Главное — любимые рядом! Теперь можно с новыми силами обустраиваться, наводить красоту и уют!» Яна Поплавская

Как отметила «красная шапочка советского кинематографа», сейчас главное не болеть. Всем своим подписчикам звезда пожелала здоровья. Напомним, что всем гражданам страны сейчас рекомендовано не покидать своих квартир.

больше по теме Яна Поплавская из-за коронавируса перенесла свадьбу Торжество с радиоведущим Евгением Яковлевым должно было состояться нынешней весной.

Добавим, что не так давно Яна Поплавская делилась, что коронавирус спутал ее планы. Дело в том, что звезда собиралась этой весной сыграть свадьбу с радиоведущим, который на 12 лет моложе ее. Теперь торжество перенесено на неопределенный срок.