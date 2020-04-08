«Самоизоляция – шанс побыть собой»
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Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева харизматично повторила картину Брюллова

Артистка изобразила знаменитую «Всадницу».

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева харизматично повторила картину Брюллова
Ксения Корнева. Фото https://www.instagram.com/kseha_ha/

Актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева, как и остальные члены коллектива, в настоящий момент пребывает в самоизоляции.

Чтобы скрасить свои будни, она поддержала челлендж американского музея Гетти, который предложил копировать дома знаменитые картины. Правда, произведение артистка выбрала из фондов Третьяковки – она изобразила знаменитую «Всадницу» Карла Брюллова.

«Я же для этого тренажер купила, даже, даже? А вообще, я начинаю сходить с ума потихоньку, чего и вам желаю», — написала актриса в Instagram, представив на суд поклонников свою версию картины.

Свой пост Ксения сопроводила хештегами: #изоизоляция и #третьяковкадома.

Ранее мы писали о другой звезде «Уральских пельменей», правда теперь уже бывшей, Юлии Михалковой. Артистка выпускает книгу, представ на ее обложке в силуэтном платье с открытыми плечами.

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