Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева харизматично повторила картину Брюллова

Актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева, как и остальные члены коллектива, в настоящий момент пребывает в самоизоляции.

Чтобы скрасить свои будни, она поддержала челлендж американского музея Гетти, который предложил копировать дома знаменитые картины. Правда, произведение артистка выбрала из фондов Третьяковки – она изобразила знаменитую «Всадницу» Карла Брюллова.

«Я же для этого тренажер купила, даже, даже? А вообще, я начинаю сходить с ума потихоньку, чего и вам желаю», — написала актриса в Instagram, представив на суд поклонников свою версию картины.

Свой пост Ксения сопроводила хештегами: #изоизоляция и #третьяковкадома.

Ранее мы писали о другой звезде «Уральских пельменей», правда теперь уже бывшей, Юлии Михалковой. Артистка выпускает книгу, представ на ее обложке в силуэтном платье с открытыми плечами.