«Я его на съемках гонял за пивом»: Садальский поделился снимком с Фарадой и юным Полицеймако

Фотография была сделана в далеком 1991 году в Ялте.

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил архивный снимок, на котором он вместе с легендарным актером Семеном Фарадой, который ушел из жизни в августе 2009 года. Также на кадре можно увидеть совсем еще юного сына Фарады, актера Михаила Полицеймако. Тогда ему было всего 15 лет.

По словам Садальского, все они в то время участвовали в съемках фильма Марка Айзенберга «Болотная street, или Средство против секса». Он добавил, что 1991 год был грустным для страны. Актеры после развала Союза и кинематографа пытались сохранить себя в профессии любыми способами.

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Как отметил Садальский, Семен Фарада в той картине играл фальшивомонетчика, а Полицеймако по сюжету был его сыном.

«Тогда еще просто талантливый мальчик, который потом вырос в большого актера. Он вспоминает, как я его на съемках гонял за пивом… Может быть. Не помню…» Станислав Садальский

Отметим, что 7 апреля 2020 года Михаилу Полицеймако исполнилось 44 года. Не так давно супруга родила ему ребенка. Садальский поздравил коллегу с днем рождения.