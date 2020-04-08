«Самоизоляция – шанс побыть собой»
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Супруга Алдонина порадовала мужа на самоизоляции бутербродами с красной икрой и блинчиками

Футболист вместе с детьми и женой находится в загородном доме.

Супруга Алдонина порадовала мужа на самоизоляции бутербродами с красной икрой и блинчиками
Жена Алдонина радует его блинами и красной икрой/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила снимок, как она и ее семья проводят время на самоизоляции. На кадрах можно увидеть бутерброды с красной икрой и блинчики.

Бутерброды с красной икрой. Фото
Жена Алдонина радует мужа красной икрой/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Сейчас семья Алдонина находится в его загородном коттедже. Надо отметить, что Ольга достаточно часто делится видеозаписями, на которых ее муж и сын. Как известно, несколько месяцев назад она родила дочь игроку, который стал многодетным отцом.

От первого брака с певицей Юлией Началовой, которая ушла из жизни год назад, у него есть дочь Вера. Кстати, сейчас девочка, судя по всему, находится в доме бабушки и дедушки. Во всяком случае на кадрах, которые выкладывает в Сеть Ольга Алдонина, Веры не видно.

Ранее Евгений Алдонин рассказывал, что после смерти первой супруги стал больше внимания уделять воспитанию дочери Веры. Она подружилась с его новой женой.

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