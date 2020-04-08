Бывшая девушка Тимати призналась в чувствах к турку по имени Омид

Алена Шишкова продолжает интриговать своих поклонников кадрами с сюрпризами от некоего таинственного воздыхателя. Ранее она уже выкладывала в личный блог кадры с признанием в любви от какого-то мужчины, состоящим из свечей и лепестков роз. Ее подписчики заметили, что видео было снято в Турции.

На сей раз бывшая девушка Тимати продемонстрировала клип, где перед Аленой некто выкладывает дорогу из роз, а потом листает альбом с ее фотографиями, усыпанный алыми лепестками.

В комментариях под этим постом в Instagram тут же отметился мужчина со значками эмодзи в виде пронзенного сердца и розочек с турецким именем Омид Тахмасеби (Omid Tahmasebi). Поклонники модели решили, что тайный воздыхатель русской красавицы именно он. Да и сама Шишкова не стала скрывать симпатии к мужчине и ответила ему весьма однозначной картинкой – сердцем, пораженным стрелой.