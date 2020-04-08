«Улыбка и ямочки мамины»: Боярская отпраздновала день рождения сына

Елизавета Боярская отметила в тесном семейном кругу восьмилетие своего старшего сына Андрея. Трогательными кадрами звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Сокровище наше, Андрюша, 8 лет! 8 лет чистого счастья! Расти здоровеньким, веселым, умным, добрым, справедливым, щедрым мальчиком! Ничего не бойся, твоя большая семья всегда рядом, мы тебя очень любим. P.S. Праздник праздником, но мы сидим дома, пожалуйста, давайте проявим терпение и заботу друг о друге! Мы скоро обязательно будем гулять и наслаждаться весенней погодой, надо только немного подождать!!! Пожалуйста, оставайтесь дома! Спасибо. Всем чудесного настроения», — написала актриса в личном блоге.

После появления поста на просторах Интернета в комментариях тут же развернулась настоящая баталия между фолловерами, каждый хотел высказаться по поводу внешности мальчика, сравнивая его то с одним знаменитым родственником, то с другим.

«Как похож на Лизу», «На дедушку», «Вылитый Лупиан», «Улыбка и ямочки мамины», «Папино тоже есть», — отметились в Instagram поклонники звездного семейства.

Напомним, у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева двое детей: восьмилетний Андрей и младший сынок Гриша, который появился на свет в 2018 году.