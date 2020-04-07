«Встает в 7 утра»: Решетова пожаловалась на недосып из-за сына и карантина

Модель много времени проводит за просмотром сериалов.

Модель и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на недосып из-за сына и карантина. Подписчикам знаменитость рассказала, что перестала соблюдать привычный распорядок дня, что практически сразу сказалось на самочувствии. Сладко спящий в течение ночи Ратмир просыпается рано утром, из-за чего родители также вынуждены корректировать свое расписание.

«Когда родители ложатся спать под утро (во всем виноваты карантин и сериалы), а ребенок встает в 7 утра – это, конечно, испытание не из легких. Нужно срочно переходить на режим Тимурыча», – порассуждала она.

Фолловеры поспешили поддержать Решетову. Они заявили, что прекрасно понимают молодую маму, поскольку тоже относятся к ночному отдыху спустя рукава. Большинство же обратило внимание на невероятное очарование маленького кавалера. «Расхититель сердец растет», «Улыбка копия Насти», «И в кого это он такой сладкий?», «Сковывает своим взглядом, можно уже в кино сниматься», «Пышненький пирожочек», — умилялись люди.