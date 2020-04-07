«Огненная»: Погребняк похвасталась стальным прессом в алом бикини

30-летняя Мария Погребняк похвасталась превосходной физической формой. В условиях карантина многие знаменитости с ностальгией вспоминают свои недавние путешествия. Модель тоже решила перебрать свои архивы и разместила на личной странице в Instagram фото с жаркого отдыха. В кадре Мария предстала на фоне открытой воды в красном купальнике. Об активном отпуске свидетельствует засветившийся на заднем плане двухколесный велосипед.

Большинство же подписчиков обратило внимание на отличную физическую форму Погребняк. Стальному прессу модели могли бы позавидовать даже многие профессиональные спортсмены-мужчины.

«Мария, вы огненная», «Пресс просто космос», «Вы сводите людей с ума», «Купальник просто пожар, тоже такой хочу», — писали они.

Ранее Мария рассказывала, что старается соблюдать физическую активность даже в условиях дома. Нередко многодетная мать подключает к зарядке и троих сыновей.

«Сейчас нас ломает без привычного ритма. Я все сильнее осознаю ценность обычной, нормальной жизни. Когда можно выйти погулять в парк с детьми, зайти в торговый центр, купить кофе с собой и идти по улице, планировать детский день рождения», — делилась она переживаниями. Несмотря на сложности, вся семья футболиста продолжает соблюдать карантин. Мария на правах матери большого семейства развлекает детей и уделяет внимание любимому супругу.