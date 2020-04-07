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«Хватит вам худеть»: 41-летняя Пегова подчеркнула фигуру облегающим трико

Актриса позировала для отчетного фото в лифте минского отеля.

«Хватит вам худеть»: 41-летняя Пегова подчеркнула фигуру облегающим трико
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова еще прошлым летом во время рабочей командировки в Санкт-Петербург не пропускала ежедневных тренировок. Так, практически каждое утро до начала съемок знаменитость выходила на пробежку по набережной Фонтанки. Помимо всего прочего, артистка посещала и тренажерный зал.

Даже в разъездах актриса театра и кино старается поддерживать свою фигуру в тонусе. Особое внимание экс-супруга Дмитрия Орлова уделяет велопрогулкам. В одном из интервью Ирина призналась, что в детстве она была очень худеньким ребенком. Все необходимые изгибы и женственные округлости появились у Пеговой по мере взросления. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что актриса может похвастаться пышным декольте.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова облачилась в тренировочные брюки по фигуре и трендовую толстовку (Фото: Instagram.com/pegovairina)

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим отчётным фото. Примечательно, что в качестве локации знаменитость выбрала лифт минской гостиницы. Ирина все еще пребывает в Белоруссии. В кадре Ирина предстала в трендовой толстовке, подчеркнув фигуру облегающим трико.

«Ирина, хватит вам худеть!! Теперь вы как спичка», «Стройняшечка, Иришка!!», «Супер, молодец», «Какая красивая и стройная! Вы изумительная актриса», «Так вы мне нравитесь, такая милая, лучезарная, глаза, полные добра!! Счастья вам и здоровья», «Вы супер!! Со спортом дружите и великолепно выглядите», — такие комментарии появились под свежим снимком актрисы.

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