«Хватит вам худеть»: 41-летняя Пегова подчеркнула фигуру облегающим трико

41-летняя Ирина Пегова еще прошлым летом во время рабочей командировки в Санкт-Петербург не пропускала ежедневных тренировок. Так, практически каждое утро до начала съемок знаменитость выходила на пробежку по набережной Фонтанки. Помимо всего прочего, артистка посещала и тренажерный зал.
Даже в разъездах актриса театра и кино старается поддерживать свою фигуру в тонусе. Особое внимание экс-супруга Дмитрия Орлова уделяет велопрогулкам. В одном из интервью Ирина призналась, что в детстве она была очень худеньким ребенком. Все необходимые изгибы и женственные округлости появились у Пеговой по мере взросления. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что актриса может похвастаться пышным декольте.
На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим отчётным фото. Примечательно, что в качестве локации знаменитость выбрала лифт минской гостиницы. Ирина все еще пребывает в Белоруссии. В кадре Ирина предстала в трендовой толстовке, подчеркнув фигуру облегающим трико.
«Ирина, хватит вам худеть!! Теперь вы как спичка», «Стройняшечка, Иришка!!», «Супер, молодец», «Какая красивая и стройная! Вы изумительная актриса», «Так вы мне нравитесь, такая милая, лучезарная, глаза, полные добра!! Счастья вам и здоровья», «Вы супер!! Со спортом дружите и великолепно выглядите», — такие комментарии появились под свежим снимком актрисы.