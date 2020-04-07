«Винишь себя»: Ирина Горбачева вспомнила, как в детстве стала жертвой насилия

31-летняя актриса Ирина Горбачева в детстве стала жертвой насилия. Юрию Дудю она рассказала, как в 11 лет возвращалась домой из школы рядом с лесом. Неожиданно откуда-то из темноты появился мужчина, раздетый по пояс снизу. Определенное время Горбачева не могла сдвинуться с места, а затем, когда ей все же удалось уйти, она не смогла рассказать о пережитом стрессе никому из взрослых.

Сейчас знаменитость понимает: подобная реакция своего рода является частью детской психологии.

«Там такие загоны начинаются в подростковом возрасте! Вплоть до того, что «я сам виноват», «мне стыдно про это рассказать». Ты винишь себя, вот в чем проблема. В моем окружении есть девчонки, с которыми тоже произошло насилие. Они смогли об этом рассказать только, когда выросли. Когда ты маленький, рассказать не можешь, потому что это очень страшно», — отметила она.

Горбачева подметила, что для того, чтобы ребенок смог откровенно рассказать родителю о пережитом шоке, отношения между ними должны быть максимально доверительными.

«С детьми нужно разговаривать напрямую. Описывать, что есть плохие люди, ты с ними не ходи. Не запугивать ребенка, но сказать ему, что мир не такой доброжелательный иногда», — поделилась своим подходом Горбачева.