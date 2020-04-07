«Я буду добиваться твоего прощения»: Ирина Горбачева поделилась с Дудем болью, связанной с отцом

Актриса Ирина Горбачева поделилась с Юрием Дудем болью, которую долгое время испытывала из-за отца. В YouTube-шоу «ВДудь» знаменитость рассказала, что ее детство нельзя назвать простым: маленькая Ира росла вместе с братом-двойняшкой и старшим братом. С мальчиками Горбачева регулярно дралась. Те своих сил не соизмеряли и однажды сломали сестре нос.

Несколько лет назад Горбачева признавалась — она окончательно рассорилась со своей семьей. Близкие отказывались посещать ее спектакли и не поддерживали Ирину в сложные для нее минуты. Актриса поняла — нужно что-то менять.

«В какой-то момент я села и поняла, что я хочу сказать. Мой учитель со мной поделился важным рецептом: нужно сесть и все свое внимание к ситуации собрать внутри сердца. Не в голове, потому что там такие тараканы бегают, а именно глубже. Потом я поняла, что страшно не мне. Потом я сказала: «Папа, я тебя люблю. Что бы я не сказала, знай это. Даже если после того, что я скажу, ты перестанешь со мной разговаривать, я буду добиваться твоего прощения сколько угодно. Просто приползу к тебе на коленях». Для папы это был шок», — вспомнила она.

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Тот откровенный разговор между дочерью и отцом продлился полтора часа. Сейчас, отмечает Ира, она не может выйти из дома, чтобы не поговорить с папой хотя бы немного. К ней пришло взрослое осознание: спустя годы уже не так важно, кто был прав, а кто виноват.

«Сейчас у каждого появляется шанс начать другую жизнь со своими родными», — высказалась она.