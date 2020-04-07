«Превратилась в белого лебедя!»: Алсу показала, как выглядела 28 лет назад

Алсу в конце марта решила последовать примеру коллег и самоизолировалась. Вот уже несколько недель она находится дома с семьей. Певица успела переделать все домашние дела и даже разобрала гардероб. Она поет для поклонников и снимает видео с дочками Сафиной и Микеллой. Лишь своего трехлетнего сына Рафаэля артистка продолжает скрывать от поклонников. На днях девушка занялась спортом. Она сделала селфи в костюме среди детских игрушек.

По всей видимости, это заставило Алсу предаться ностальгии. Она опубликовала архивные кадры, сделанные в квартире ее родителей 28 лет назад. На них будущая звезда запечатлена в белом платье в канун Нового года. Она играет на пианино, мечтает стать принцессой и играет со своим старшим братом. На кадрах певице всего восемь лет. Она очень активная и жизнерадостная, хвастается куклой, которую папа привез ей из США.

«Позаимствовала этот кусочек из документального фильма «Алсу. Я не принцесса». Нахлынули воспоминания. Помню каждый уголочек нашей с братом комнаты. Она достаточно большая, так как раньше это была гостиная. А в нашей бывшей комнате, со стороны балкона, зимой на стене образовывался иней.Спали иногда в шубах под одеялами. Тогда мы жили в г.Когалым, зимой столбики термометра опускались до −45-50. А я, оказывается, была такая озорная обезьянка-кривляка. И не скажешь по мне сейчас», — поделилась Алсу.

Поклонники тоже были удивлены переменам. Многие отметили, что артистка, как и мечтала, стала принцессой. «Такая смешная и хорошенькая», «Кривляка-обезьянка превратилась в белого лебедя!», «И правда, вы совсем другая в детстве были», «Принцесса», «А мне нравится, как Марат задирает сестру, такая хулиганка была», «Нечего себе принцесса, сейчас и не скажешь по скромной Алсу», — прокомментировали пост подписчики.