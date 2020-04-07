«Избавить себя от хлопот»: Айза Анохина объяснила, почему решила продать квартиру

Блогер и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина объяснила, почему решила продавать квартиру. Напомним, в понедельник, 6 апреля, журналисты обнаружили на профильном сайте объявление, в котором сообщалось, что недвижимость, ранее мелькавшая в интервью Анохиной, выставлена на продажу спустя всего 2 года после заселения. Неоднократно сама Айза хвасталась, что «трешку» приобрела на собственные деньги, чтобы жить там с сыновьями — Сэмом и Элвисом.

Позже оказалось, что жилплощадь не столь идеальна, как могло бы показаться на первый взгляд. Порталу People Talk Айза рассказала, что ремонт в доме делали, пока она сама отсутствовала в Москве. По возвращении Анохина поняла, что многое из уже готового нужно переделывать.

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«Сейчас я хочу купить квартиру с ремонтом, чтобы сразу переехать и комфортно жить с сыновьями, избавив себя от хлопот», — озвучила свою мотивацию она.

Имеет значение и размер квартиры. Так, блогер акцентировала внимание, что хотела бы стать хозяйкой нового жилья большего размера, чем есть сейчас. До пандемии Айза уже ездила и смотрела варианты, однако ничего подходящего не нашла. Сейчас Анохина продажу квартиры временно приостановила по понятным причинам.