Александр Иванов из «Рондо» объяснил, почему они с женой назвали детей в честь себя

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих детях. От второй супруги Светланы, которая трудится косметологом, у него сын Саша, которому сейчас 11 лет, и дочь Света.

Любопытно, что детей они с супругой назвали в честь себя. При этом Иванов объяснил, почему так произошло.

«Мы хотели, чтобы у нас дома было как в итальянской семье. Сейчас жена кричит: «Саша!» Я откликаюсь, а она говорит: «Да я не тебя звала, а Сашу-младшего». Мы много выпивали коньяка, когда придумывали имена для детей. Должны быть и Светы, и Саши, чтобы не забыть имена детей».

Александр Иванов

Отметим, что дочери Иванова совсем недавно исполнилось пять лет. Семья по-скромному отпраздновала день рождения дома.

«Мы заказали прекрасный торт, шарики у нас были, песни и пляски. Правда, друзей и гостей не звали. Все-таки ситуация для праздников сейчас не самая лучшая», — заметил Александр Иванов.