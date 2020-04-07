«Ребенок останется «без штанов»: отец Фриске узнал о растрате Шепелевым счета в США

Жанна Фриске ушла из жизни пять лет назад. Певица не смогла победить рак. Никто тогда не мог предположить, что между родственниками девушки произойдет конфликт. Гражданский муж звезды Дмитрий Шепелев забрал себе их общего сына Платона. Он не позволяет мальчику видеться с тетей Наташей, и даже с бабушкой и дедушкой. Они обмениваются взаимными претензиями и обидами все эти годы, которые основаны на имущественных спорах.

7 апреля наследнику Фриске исполнилось семь лет. Сестра певицы поздравила мальчика в соцсети. Она надеется, что Платон сам захочет возобновить общение с родственниками, когда подрастет. Тем временем отец артистки Владимир Фриске продолжает обвинять Шепелева в том, что тот тратит деньги своего сына, которые мальчику достались от матери. По его словам, телеведущий уже добрался до банковского счета в США, на котором было 450 тысяч долларов. От своей доли родители Жанны отказались в пользу внука.

«И вот я узнаю, что за прошлый год с этого счета снято больше 43 тысячи долларов. И траты какие-то странные — то на детский костюмчик, то еще на какие-то пустяки. В Америке довольно трудно брать деньги ребенка, которые тот унаследовал, но видно это как-то удается через американских адвокатов. В России, по моей информации, такая же история. Мальчик нужен своему отцу для того, чтобы распоряжаться его имуществом», — рассказал Владимир Борисович.

Мужчина недоумевает, как Шепелеву удалось выкупить дом, который был арестован и выставлен на аукцион за долги перед «Русфондом». Но телеведущий выплатил долг в 8 миллионов, чтобы вернуть особняк. Отец певицы уверен, что и тут были потрачены деньги его внука. И дальше игнорировать поступки Дмитрия он не намерен.

«Теперь на этот дом в деревне Крюково наложен арест. Я собираюсь обратиться в опекунский совет, чтобы заморозили счета Платона, иначе ребенок останется «без штанов» к своему совершеннолетию», — заявил мужчина.

Он также рассказал, как его жена переживает, потому что не может повидать внука. Владимир считает, что дочь родила ребенка для них с супругой, а в итоге они лишились и наследницы и внука. Он вспомнил о предсмертной просьбе Жанны. «Говорила мне: «Папа, я так хочу, чтобы Платошка остался у вас, чтобы жил в вашем доме», — поделился папа артистки. Он считает несправедливым, что ребенка не видит даже его крестная мама Ольга Орлова, которая оказывала помощь певице в самые тяжелые времена, в том числе и во время борьбы с болезнью, пишет издание «Комсомольская правда».