«У меня супруга — косметолог, у нее подтыриваю»: Иванов рассказал, как выживает при пандемии

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как выживает во время пандемии коронавируса. Он отметил, что приходится нелегко, но чувства юмора он никогда не теряет.

«У меня супруга — косметолог. Есть возможности у нее подтыривать. Дети радуют. Няня знает, где достать пельмени. Мама старенькая помогает. Ей то пенсию платят. Была, если серьезно, определенная подушка безопасности. Сейчас благодаря ей и живем». Александр Иванов

Интересно, что в Россию Александр Иванов вернулся практически на флажке до закрытия границ. «Я был в Испании еще 3 марта. Мне позвонили знакомые вирусологи и сказали, что надо вернуться в Россию до 7 марта. Мы приехали за день до этого, шестого», — сказал он.

Также музыкант ответил на вопрос Аллы Довлатовой, почему рок-музыканты такие худые. «Мы худые, потому что хотим понравиться, как можно большему количеству барышень и сударынь. Мы много тратим энергии. Приходится очень много бегать по жизни», — сказал исполнитель.