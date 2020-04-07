«Смех приятный»: Анна Семенович впервые показала нового возлюбленного

Анна Семенович известна не только своими вокальными талантами, но и выдающимися формами. Певица не стесняется своей пышной фигуры. Более того, она научилась подчеркивать достоинства женственными нарядами. Правда, уникальная красота не помогла звезда найти счастье в личной жизни. Все ее романы оказывались скоротечными. Но недавно артистка сообщила, что ее сердце несвободно. Она проводит время в самоизоляции со своим избранником, чье имя девушка хранит в секрете.

По словам Анны, он добрый, состоятельный и щедрый человек, далекий от шоу-бизнеса. Певица заверила, что чувствует себя рядом с ним настоящей хрупкой девочкой. До недавнего времени ей удавалось скрывать избранника, но неожиданной артистка сняла с ним видео. Семенович показала своего возлюбленного, правда, только с затылка. Она своими руками подстригла бизнесмена налысо. При этом артистка визжала, а вот ее мужчина смеялся.

«Теперь у меня есть все: и лысый мужчина, и новая профессия! Главное — не грустить на домашке», — отметила звезда.

Поклонники принялись обсуждать увиденное. Многие отметили, что у избранника Семенович мужественная спина и затылок. А вот его волосы многим было жалко. «Ты, главное, больше ничего не отстригай. А то войдешь во вкус», — пошутила Ольга Орлова. «Такая аппетитная парикмахерша», «В карты продул, теперь лысый», «Бедный мужик! Скоро Анна его съест», «Это что, Паша Воля? Мне так по его патлам показалось», «Смех приятный», «Если вы перед ним без макияжа, значит он достоин», — прокомментировали пост подписчики.