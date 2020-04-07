«Полгода плакал»: Гуф до сих пор не может простить Топурии расставания

Рэпер признался, что и по сей день ничего не желает слышать о бывшей возлюбленной.

Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, до сих пор не может простить Кети Топурии расставания. Напомним, молодые люди состояли в отношениях до ноября 2018 года: в определенный момент певица узнала, что музыкант изменял ей с екатеринбурженкой Яной Шевцовой. Простить подобной выходки Кети не смогла и разорвала отношения. Позже в одном из интервью певица признавалась, что любила Гуфа очень сильно, но комментировать произошедшее ей искренне не хотелось.

На днях Гуф удивил аудиторию неожиданным заявлением. Даже спустя пару лет он до сих пор не может простить Кети расставания. В «прямом эфире» с Тиной Канделаки Долматов рассказал, что после того, как Топурия ушла от него, ему не удавалось стабилизировать состояние. Ему приходилось заглушать боль написанием музыки.

«Практически весь этот музыкальный альбом, который выходит сейчас, все треки были написаны в глубокой депрессии. Я почти полгода сидел, слушал «А-Студио», плакал…» — отмечает он.

Сейчас Кети счастлива с бизнесменом Львом Деньговым. Супруги воспитывают дочь Оливию. Долматов же так и не обрел вторую половину: неоднократно он пытался вернуть и бывшую супругу Айзу, но действия успехом не увенчались. Говорить о Топурии Гуф не хочет.

«За сорок лет не было такого, чтобы мне кто-то изменил или послал меня, а тут просто… Я не хочу про кавказских женщин больше говорить, мне хватило», — отрезал он.