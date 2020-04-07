«Талия поражает»: Лопырева восхитила фигурой в белоснежном топе и джинсовых шортах

Виктория Лопырева не торопится возвращаться в Россию. Девушка решила переждать период пандемии коронавируса в Дубае, где находится уже третий месяц. Сначала она приехала в теплую страну, чтобы организовать фестиваль «Матрешка», но затем задержалась там. Если еще месяц назад она могла купаться с годовалым сыном Марком Лео в бассейне, то теперь соблюдает режим самоизоляции. Целые дни она проводит дома с семьей.

Однако карантин не помешал Лопыревой устроить праздник мужу Игорю Булатову в день рождения. Она провела день на кухне, побаловав именинника домашними сладостями. Позже девушка призналась, что также устроила танцы. Даже без гостей пара весело провела время. Как оказалось, Виктория также приобщила мужа к необычной йоге. Сама она давно занимается спортом, поддерживая себя в форме.

На новом снимке модель показала фигуру в белоснежном топе и джинсовых шортах. Наряд подчеркнул ее длинные ноги и загорелое тело.

«Выйти за границы ума… как это возможно и что это значит? — Первое, что многим из вас приходит в голову, верно? Пока кто-то доедает 3 пачку чипсов перед телеком (тоже позиция) , кто-то пытается понять, что знание ограничивает сознание, а сознание ограничивает осознание», — написала Виктория.

Она призналась, что ей помогает совершенствоваться йога на гвоздях, которой девушка занимается с мужем. Поклонники восхитились не только силой воли звезды, но и ее красотой. «Талия поражает», «Какая стройная», «Загорелая и красивая», «Везет, я себя заставить не могу сползти с постели», «Правильно, вашему мужу точно не помешает йога, а лучше спорт», «Вы само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.