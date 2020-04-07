«У меня был такой шок!»: Фадеева поразили неестественные ноги Карауловой

Певица Юлианна Караулова своим предложением нового челленджа ввела в ступор не только своих поклонников, но и некоторых коллег из шоу-бизнеса. Напомним, 31-летняя артистка заявила в Instagram, что меняться одеждой для забавных роликов уже не в тренде и показала новый флешмоб, которым могли бы заняться семейные пары на карантине. Она выложила видео, на котором болтала ногами над головой под музыку. Невнимательные могли, наверняка, удивились, что конечности у девушки вывернуты как-то неестественно, а внимательные конечно же заметили, что это были не ее ноги, а Андрея Черного — возлюбленного артистки.

И вот среди тех, кто не сразу раскусил секрет этого ролика, был известный композитор и продюсер Максим Фадеев.

«Я сначала не сообразил, и у меня был такой шок!» — написал мужчина в комментариях.

Другой подписчик Юлианны предположил, что в процессе репетиции ролика ей не раз «прилетело с ноги» по голове. Певица заверила поклонника, что не получила ни одного удара.

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Добавим, что сидящие на домашнем карантине звезды всерьез увлеклись выполнением всяких челленджей. Актриса Валентина Рубцова, например, надела на себя майку, стоя на руках, как показал ее голливудский коллега Том Холланд, сыгравший Человека-паука.