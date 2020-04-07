«Чуть попутала, дворняжка»: неизвестные угрожают Тине Канделаки расправой

Фанаты российского бойца в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова угрожают Тине Канделаки расправой. Ведущая рассказала, что достаточно жесткие реплики в ее адрес стали поступать после того, как она на правах генерального директора телеканала «Матч ТВ» вступилась за работающего на платформе журналиста Александра Лютикова. Неизвестные же, осознав, что Канделаки выбрала не их сторону, посчитали, что Тину нужно припугнуть.

«Чуть попутала, дворняжка», «Это тебя должны за ухо к нам привести», «Тебе рот надо закрыть», «Я считаю что она — это расходный материал», — писали они.

Сама Тинатин призналась, что за последние пять лет к летящим в ее адрес оскорблениям она уже привыкла. Канделаки никогда не боялась говорить мужчинам в глаза все, что она думает на их счет, где бы она в тот момент ни находилась — в Грузии или в России. Ответить же на анонимные угрозы она не может. Генеральный директор призвала Нурмагомедова вмешаться в ситуацию и ответить за людей, которые позволяют себе вести себя провокационно, прикрываясь его фамилией.

«Никакой Кавказ такое существо представлять не способно. А вот позорить — да, бросая тень на основы этики горцев. Мне бы хотелось услышать позицию Хабиба конкретно в отношении этого радикала. Кто он ему: родственник, которых не выбирают (но воспитывают), соратник или человек, чьим взглядам Хабиб симпатизирует?» — задалась вопросом она в личном Telegram-канале.