Шахтер, танцор, повар: кто мог стать главным героем легендарного хита 90-х «Крошка моя»

Кумир миллионов и автор бессмертных хитов «Студент», «Он тебя целует» и «Крошка моя» Сергей Жуков регулярно делится с подписчиками в «Инстаграме» архивными съемками и видео. На этот раз основатель группы «Руки вверх!» вспомнил, как создавался музыкальный бестселлер конца 90-х — «Крошка моя». Оказалось, что Сергей Жуков и Алексей Потехин долго подбирали главного героя своей песни.

«Там есть фраза «ждет солдат от вас письма». Мы думали: «Ждет шахтер от вас письма, ждет диджей от вас письма, ждет танцор, ждет повар». Кроме любимой девушки, которая ждет письма от любимого парня, и солдата, который ждет эти листочки бумаги. Мы без раздумий поставили это слово, и оно сразу изменило всю песню», — рассказывает на архивном видео молодой Жуков.

Под своей публикацией певец прокомментировал выбор армейской тематики. Он уверен, что песня не стала бы такой популярной, не поставь он при работе над текстом слово «солдат»: