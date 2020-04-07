Удача блогера: звезда «Секса в большом городе» дала интервью Карену Шаиняну

Пока одни звезды Голливуда сидят в самоизоляции, другие охотно нарушают запреты, чтобы дать важное интервью. Как раз из таких оказалась Синтия Никсон, звезда проекта «Секс в большом городе», открытая представительница ЛГБТ-сообщества и в прошлом кандидат на пост губернатора Нью-Йорка. Ведущему Youtube-шоу Straight Talk With Gay People журналисту Карену Шаиняну удалось разговорить женщину на самые откровенные темы. Посмотреть полную версию интервью можно здесь.

Первые кастинги у Никсон начались еще в 11 лет, и она ездила на них в одиночку, без помощи взрослых. Ее детство нельзя назвать простым, ведь взрослеть без родного отца всегда тяжело. Актриса заметила, что чем старше она становится, тем больше походит на своего прототипа из «Секса в большом городе», Миранду.

По словам Шаиняна, интервью получилось легким и быстрым, всего за три часа удалось снять весь материал, а чтобы договориться с такой звездой, как Никсон, не понадобились ни связи, ни общение с секретарем — просто несколько писем.