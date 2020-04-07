Одичал в изоляции: Шепелев «деградировал» до обезьяны

Теперь ушедшего с Первого канала телеведущего перестали узнавать не только на улицах, но и в собственном инстаграм-аккаунте. Дело в том, что телезвезда и экс-ведущий шоу «На самом деле» «деградировал» в обезьяну. Видимо, повлияла самоизоляция.

В новой публикации гражданский муж покойной певицы Жанны Фриске предстал в маске гориллы. Рядом с ним расположился еще один «примат», но подписчикам так и не удалось признать, кто спрятался под маской – именинник Платон или возлюбленная Шепелева, Екатерина Тулупова.

«Отоспались на карантине. Чувствуем себя хорошо», — подписал снимок Шепелев.

А в сторис телеведущий продолжил свою шутку. Он сделал селфи под личиной гориллы и сообщил, что это — увлажняющая маска, а парный снимок подписал: «Записались к парикмахеру на конец апреля».

Не так давно стало известно, что Шепелев вышел на новую работу. Оказалось, что его привлекли в качестве ведущего на познавательное и развлекательное шоу. Это некая студийная программа, где он может раскрыться как интересный собеседник с богатым жизненным опытом.